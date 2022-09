FC Nantes - RC Lens : Samba a chambré Mohamed après le match

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Dans un match où les défenses ont pris le dessus sur les attaques, le FC Nantes et le RC Lens se sont quittés dimanche dernier sur un match nul et vierge (0-0), dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1.

Samba a fait danser Mohamed

Durant la rencontre, le gardien des Sang et Or, Brice Samba, qui recevait une passe de Kevin Danso, s'est permis un sombrero devant l'attaquant des Canaris, Mostafa Mohamed. Sur son compte Twitter et Instagram, l'ancien portier de l'Olympique de Marseille, arrivé cet été à Lens après trois saisons passées à Nottingham Forrest, a chambré l'ancien joueur de Galatasaray, partageant la vidéo de son sombrero avec la musique Samba De Janeiro de Bellini.

Fabien Chorlet

Rédacteur