RC Lens : Franck Haise veut positiver après Metz

Promu en Ligue 1 cette saison, le RC Lens a réalisé un départ canon. Les Sang et Or ont déjà fait un bon pas vers le maintien, avec 24 points récoltés. Après la défaite concédée à Metz (0-2), samedi, Franck Haise a voulu retenir le positif : Cette année 2020 est pas si mal, on a 24 points. On propose du jeu, on a des joueurs qui découvrent ce niveau et qui font de très belles choses."

À la tête d'un jeune effectif, Franck Haise, qui connaît sa première expérience en Ligue 1, veut bien finir l'année avec la réception du Stade Brestois à Bollaert-Delelis : "Maintenant, il faut bien récupérer et tout donner contre Brest. Il faut aller chercher encore des points." En cas de victoire, les Artésiens pourraient se tourner avec sérénité sur la phase retour en championnat. Malgré la défaite, l'heure n'est pas au défaitisme du côté du RCL.