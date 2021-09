Girondins - RC Lens (2-3) : Haise formule un souhait après le match et pense déjà au derby

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Au terme d'un match riche en rebondissements, le RC Lens a arraché les trois points ce dimanche sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (3-2). L'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, souhaite savourer la victoire des siens mais compte se tourner dès demain sur le derby face au LOSC, prévu samedi prochain (17h).

"On fait une bonne première mi-temps qui fut maitrisée, même si on a mis du temps à être juste sur les derniers mouvements. On sentait que l’on était bien dans ce match. On défendait bien en leur laissant peu de situations. On marque ces 2 buts en fin de première période, qui font du bien. Il y a eu une réaction de nos adversaires par la suite. On n’a trop reculé et pas avancé assez. On a laissé trop de latitudes. Ensuite, il y a la réaction d’un groupe qui, même à 2-2, va chercher une dernière occasion et ce penalty. Je leur dit bravo. (…) Je vais savourer cette victoire au moins ce soir, dès demain, je vais me plonger sur le derby", a confié le coach lensois au micro d'Amazon Prime Vidéo.

🏁 INCROYABLE ! Les Lensois nous ont fait passer par toutes les émotions ! Une première période maitrisée, une seconde haletante, trois points mérités ! ❤️💛@girondins 2⃣-3⃣ @RCLens



⚽️ Gaël Kakuta (39')

⚽️ Facundo Médina (43')

⚽️ Florian Sotoca (90+6')#FCGBRCL pic.twitter.com/aw1YA9LYTI — Racing Club de Lens (@RCLens) September 12, 2021