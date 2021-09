Girondins - RC Lens (2-3) : les 3 enseignements de la victoire des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

La force de caractère des Sang et Or

Devant au score à la pause (2-0), le RC Lens s'est fait rejoindre au score par une équipe de Bordeaux revigorée en seconde période. Mais les hommes de Franck Haise ont trouvé les ressources mentales et physiques pour arracher la victoire au bout du temps additionnel sur un pénalty de Florian Sotoca (90+6e).

Kakuta retrouve le chemin des filets

Après huit matchs consécutives sans marquer, le milieu offensif congolais a retrouvé le chemin des filets, inscrivant le premier but des Sang et Or d’une tête à bout portante (39e).

Les pistons flambent

Przemyslaw Frankowski et Jonathan Clauss, titulaires au poste de pistons, ont tous deux délivré une passe décisive. Le premier a trouvé la tête de Gaël Kakuta sur un centre (39e) tandis que le second a adressé un superbe corner au second poteau sur le crâne de Facundo Médina (43e).

🏁 INCROYABLE ! Les Lensois nous ont fait passer par toutes les émotions ! Une première période maitrisée, une seconde haletante, trois points mérités ! ❤️💛@girondins 2⃣-3⃣ @RCLens



⚽️ Gaël Kakuta (39')

⚽️ Facundo Médina (43')

⚽️ Florian Sotoca (90+6')#FCGBRCL pic.twitter.com/aw1YA9LYTI — Racing Club de Lens (@RCLens) September 12, 2021