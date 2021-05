Girondins - RC Lens (3-0) : Gasset fait la morale à ses joueurs, Haise n'abdique pas pour l'Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Battu par le PSG au Parc puis par Lille, le RC Lens a enchaîné une troisième défaite de rang dans la course à l'Europe en s'inclinant lourdement à Bordeaux (0-3). Un résultat en trompe-l'oeil compte tenu du scénario du match. A l'issue de la rencontre, Franck Haise nourrissait quelques regrets :

« Même si on a eu la possession une grande partie du match, on n'a pas réussi à être assez incisifs dans les 25 derniers mètres pour embêter plus cette équipe de Bordeaux. En plus, on a fait une erreur qui amène le penalty et on s'est retrouvé face à un bloc qui était dense, avec une volonté de garder ses points. On commence bien le match et, si on marque en premier, à la fin, c'est peut-être 3-0 pour nous. Ça ne se joue pas à grand-chose ».

« Il faudra forcément montrer un autre visage pour battre Monaco »

Appuyant sur le « supplément d'âme » des Bordelais pour se sauver, le coach des Sang et Or estime que son équipe n'a pas eu « la petite étincelle » qui aurait pu faire la décision face au but de Benoît Costil : « Il aurait fallu encore plus de mouvement pour bouger ce bloc ».

Si la Ligue Europa est désormais loin, Franck Haise n'a pas abdiqué dans la course à la 6e place synonyme de Ligue Europa Conférence : « Je suis déçu mais j'essaye de relativiser par rapport à qui on est quand on arrive en début de saison. Si vous m'aviez dit qu'on serait encore en train de jouer une qualification européenne à la 38e journée, j'aurais signé avec tout ce que j'aurais pu. C'est une déception de perdre ces trois matches dont celui de ce soir car il y avait de l'espoir mais on a encore un dernier match avec beaucoup d'intérêt. Il faudra forcément montrer un autre visage pour battre Monaco ».