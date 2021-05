Girondins - RC Lens (3-0) : un joli lot de consolation pour Kakuta

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le RC Lens termine mal la saison. Sur une série de deux défaites consécutives, les Sang et Or en ont enchaîné une autre hier à Bordeaux (0-3). Pour se consoler, Gaël Kakuta pourra toujours se dire qu’il a reçu un trophée très convoité en Ligue 1.

En effet, le milieu offensif congolais a remporté le trophée Marc-Vivien Foé et devance l'attaquant algérien Andy Delort (Montpellier) et l'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere (Olympique Lyonnais).

Kakuta reçoit le prix Foé

Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 33 matches cette saison, Kakuta a été élu par un jury composé de plus de 100 journalistes spécialistes du football français et africains à partir d'une liste de 11 joueurs préalablement établie par les services des sports de RFI et France 24. Il est devenu le premier Congolais de l’histoire à remporter ce prix.