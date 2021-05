RC Lens : Haise annonce un choix fort dans son onze face aux Girondins

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Pour le déplacement ce dimanche sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, sera privé de deux de ses latéraux gauche, Massadio Haïdara, blessé à un mollet, et de Clément Michelin, suspendu.

Comme confirmé ce vendredi en conférence par le coach lensois, c'est Ismaël Boura qui sera titulaire. "C’est assez clair, c’est Ismaël Boura qui jouera. Comme je vous l’avais dit, on s’est vus il y a quelques semaines. Si j’avais plutôt mis Clément Michelin à gauche, c’est parce que j’avais trouvé son engagement moins important depuis un moment. Il a tout de suite entendu le message et j’ai retrouvé à l’entraînement le Ismaël Boura que j’attends. C’est donc lui qui va prendre la place dans le couloir gauche."