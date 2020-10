Girondins, RC Lens : un grand nom du passé change de stratégie

C'est un nom que tous les connaisseurs du football français n'ont pas oublié. Un défenseur solide, et expérimenté, qui a eu une longue carrière, au RC Lens et aux Girondins de Bordeaux notamment. On parle ici de Didier Sénac, revenu à ses premières amours ces dernières années, c'est à dire au RC Lens, avant d'être laissé sur la touche l'été dernier.

Faute de propositions, du moins dans des clubs, Sénac a donc franchi la barrière et changé de stratégie. Il va désormais s'occuper des joueurs, et que des joueurs, pour le compte de Christophe Hutteau, solidement implanté dans la profession.