RC Lens, OM, Stade Rennais : Haise annonce un coup dur en vue du LOSC et la course à l’Europe

Franck Haise a donné des nouvelles de son groupe. Celles-ci sont mitigées puisqu'un taulier du RC Lens est out jusqu'à nouvel ordre ! « Massadio Haïdara s'est blessé à l'entraînement hier. Il souffre d'un problème musculaire au mollet, a expliqué le coach du RC Lens en laissant entendre que son défenseur pourrait manquer la fin de saison. Cheick Doucouré et Jean-Louis Leca seront opérationnels. » Pour rappel, Issiaga Sylla sera suspendu contre le LOSC.

L’entraîneur des Sang et Or rappelle qu’ils étaient tombés sur plus forts à l’aller (0-4) mais il n’a pas l’intention de renier ses principes à Bollaert. « La ferveur des supporters à l'aller avant le match nous avait été utile. On avait posé des soucis sur l'entame à Lille. Apres on a été battu par plus fort sur ce match aller, a-t-il affirmé. Je pense que pour Lille ce serait une grosse déception de ne pas être champion. On n'a jamais été timides, on n'a jamais été complexés et on va essayer de continuer à jouer sans complexe, avec notre identité de jeu. »

Haise très fier des éloges de Pochettino

Au-delà du derby, Haise a évoqué le beau jeu déployé par le RC Lens cette saison et la joie qu’il donne à ses supporters. La saison est exceptionnelle et elle le restera. Etre promu avec ce nombre de points et cette identité dans le jeu, ça arrive pas souvent, a-t-il appuyé. Quand M. Pocchettino nous félicite pour notre jeu, après le match et ce qu'ont fait, il y a de la fierté. Pour ceux qui suivent le club sur les 10-15 dernières années, y a pas eu beaucoup d'émotions comme ça, faut le goûter, en profiter. »

« Yilmaz fait partie de ces joueurs exceptionnels »

Dans les rangs du LOSC, le coach du club artésien craint tout particulièrement Burak Yimaz. « Il fait partie de ces joueurs exceptionnels, il a connu des grands clubs et il arrive à 35 ans en France avec une détermination monstrueuse, ce sont des champions ça, a-t-il salué avant d’embrayer sur la course à la Ligue Europa. L'Europe ce n'est pas tabou du tout, on est à trois journées de la fin, mais je ne fais pas une fixation. Si on finit 7e, je vais passer de très bonnes vacances. On va tout faire pour finir 5e, peut-être 6e, mais c'est pas tabou. »