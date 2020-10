RC Lens : Ignatius Ganago a tapé dans l'oeil du nouveau sélectionneur du Cameroun

Dans l'Artois, son nom est sur toutes les lèvres. Il faut dire qu'Ignatius Ganago a très vite rentabilisé l'investissement conséquent (6 millions d'euros) réalisé par le RC Lens pour le déloger de l'OGC Nice. En 6 journées de Ligue 1, l'attaquant a inscrit 4 buts et offert 2 passes décisives. Dans son sillage, les Sang et Or ont réalisé un départ canon (3e du championnat, quatre victoires, un nul et une défaite). Forcément, les performances de Ganago ont aussi tapé dans l'oeil d'Antonio Conceição, sélectionneur du Cameroun.

Antonio Conceição compte sur la motivation de Ganago

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Antonio Conceição a balayé les joueurs de Ligue 1 susceptibles de rejoindre la sélection camerounaise à l'avenir. Déjà international (3 sélections), Ignatius Ganago est bien placé dans la short list de son sélecteur. "Nous le suivons depuis la saison passée, lorsqu'il était encore à Nice. Nous l'avons déjà convoqué contre le Rwanda, le Cap-Vert et la Tunisie. Il figure clairement parmi nos choix. Nous avons discuté avec lui dès la saison passée, à Reims, après un match qu'il venait de disputer avec Nice. Nous l'avons mis en confiance. C'est un joueur que nous suivons depuis longtemps. Nous l'avons vu cette saison avec Lens. Nous sentons qu'il est dans une bonne phase, un bon moment, qu'il est motivé. Il est dans notre liste."

Blessé à une cheville face à l'ASSE, Ganago ne pourra malheureusement tenir sa place avec sa sélection. Aucun doute que ce n'est que partie remise.