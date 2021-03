RC Lens : l'exception Fofana, Kakuta... le Top 10 des salaires

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au RC Strasbourg

Promu en Ligue 1, le RC Lens a été dans l'obligation de se renforcer durant l'été. Avec des bonnes pioches, les Sang et Or ont facilement obtenu leur maintien et visent désormais une place européenne. Au niveau des salaires, les recrues (Fofana, Kakuta, Kalimuendo, Ganago, Clauss) prennent une place prépondérante dans ce Top 10. Fofana est le seul joueur de l'effectif à émarger à plus de 100 000 euros bruts par mois. À noter, pour soutenir leur club, les joueurs ont accepté une baisse de leurs émoluments. La classe !

Dans son édition du jouer, L’Équipe révèle le Top 10 des salaires mensuels bruts des joueurs du RC Lens (estimations):

Fofana : 110 000€ Kakuta : 70 000€ Leca : 55 000€ Kalimuendo, Cahuzac : 50 000€ Fortes : 48 000€ Ganago : 45 000€ Clauss, Sylla : 40 000€ Sotoca, Jean : 35 000€