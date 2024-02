L’OM éjecté du Top 5 final de Ligue 1 par le RC Lens ?

Zapping But! Football Club RC Lens : faut-il craindre un départ de Haise à la fin de la saison ?

Le RC Lens est bien de retour au premier plan. Vainqueurs du RC Strasbourg hier à Bollaert (3-1), non sans mal, les Sang et Or ont pris la sixième place provisoire en attendant les matches du jour. Ce précieux succès ne sera peut-être pas anodin dans l’emballage final de la saison. En effet, le RC Lens compte 35 points après 21 journées de Ligue 1 pour la 6e fois depuis l'instauration de la victoire à 3 points. Les Sang et Or ont chaque fois terminé dans le top 5, et européen.

L'OM largué comme jamais

Tout l’inverse, finalement de l’OM. Dans la roue du Racing (5 points derrière), le club phocéen compte sept petites victoires après 21 rencontres de L1 cette saison (9 nuls, 5 défaites). Il s’agit de son plus faible total à ce stade d’un exercice depuis 2015-2016 (7), soit la dernière saison que l’OM a finie hors du top 5 (13e).

