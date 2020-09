RC Lens - Girondins (2-1) : la défaite des Marine et Blanc a fait dégoupiller Pierre Ménès

Samedi, le RC Lens a confirmé son début de saison idyllique (3 victoires en 4 matches de Ligue 1) en venant à bout d'une pâle équipe des Girondins de Bordeaux. Après la rencontre, Pierre Ménès a violemment taclé la direction des Marine et Blanc sur le plateau du Canal Football Club. “Ce club est dirigé par des gens qui n’en ont rien à carrer du sportif. Ils veulent vendre des joueurs. S’ils pouvaient vendre encore deux ou trois joueurs, ils le feraient. Ils n’en ont rien à foutre du club, c’est dramatique.”

Le chroniqueur est inquiet pour la bande à Jean-Louis Gasset. "Ils n’ont pas de joueurs. Il n’y a pas de talent dans cet effectif. L’effectif est trop pauvre." Au bout de la 4e journée, les pensionnaires du Matmut Atlantique sont ancrés dans le ventre mou (13e) avec seulement 5 points au compteur (1 victoire, 2 nuls, 1 défaite). L'objectif de ravir une place européenne demeure encore possible, mais les équipiers de Laurent Koscielny devront élever leu niveau de jeu lors de la réception de Nice (dimanche prochain).

"COVID et confusion"

