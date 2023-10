Le Havre - RC Lens : Haise affiche un de ses joueurs en public et tape sur d’autres !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens n’a pas confirmé son redressement opéré avant la trêve internationale. Hier, des Sang et or branchés sur courant alternatif n’ont joué à fond qu’une mi-temps au Havre et ont provoqué le courroux de Franck Haise.

« En première, c'est huit bonnes minutes sur la totalité. Il en manque quand même beaucoup. Quand on fait une mi-temps sur deux, c'est quand même compliqué de gagner des matches, même si en deuxième période, on a été plus cohérents dans ce qu'on a proposé dès la reprise, a-t-il pesté. Notre contenu est en liaison avec la préparation, on a été un moment dans un trou. Quand vous commencez bien et qu'à un moment il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent dans l'intensité, dans les duels, dans les courses, dans les oppositions, ce n'est pas un problème physique. D'autant plus que j'ai fait un choix d'aligner beaucoup de joueurs qui étaient restés à Lens. Et quelques-uns qui avaient joué en tout début de semaine. »

Haise taille Diouf... et les autres !

Questionné sur la sortie prématurée d’Andy Diouf à la pause, le coach du RC Lens ne l’a pas épargné. « C’était un choix en partie tactique mais aussi parce que sa première mi-temps n’était pas bonne, il faut dire les choses. Mais il y en avait d’autres qui n’étaient pas très bons en première période », a conclu Haise plus agacé que jamais en conférence de presse.

