Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

C'est la pause à Bollaert. Face à une équipe troyenne regroupée, les Lensois, également moins justes que d'habitude techniquement, ont tout de même su prendre l'avantage. 1-0 #RCLESTAC #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) September 9, 2022

Lens 1-0 Troyes (mi-temps) Grâce à une tête de Kévin Danso (39e), le RC Lens a pris les devants à la pause face à l'ESTAC (1-0) ce vendredi soir en ouverture de la 7ème journée de Ligue 1. Dans l'attente des matchs du PSG face à Brest et de l'OM contre le LOSC demain, les Sang et Or prennent provisoirement la tête de la Ligue 1 !

Alexandre Corboz

Rédacteur

