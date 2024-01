Le RC Lens chicote Toulouse et se relance, les notes des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Les Lensois du match :

A.Diouf (8) : l’ancien Rennais et Bâlois jouait très gros durant la CAN et il a répondu présent ! En jambes à l’entraînement, le milieu de terrain a confirmé en match, signant un but sublime d’une reprise de demi-volée dans la surface (55’).

El-Aynaoui (7) : le Marocain était aligné seul en sentinelle du milieu sur ce match et il a été très bon, signant une passe décisive délicieuse au-dessus de la défense pour Pereira da Costa (42’). Il a même fini en axial droit suite à la sortie d'Aguilar.

Samba (7) : le scénario du match aurait pu être très différent si l’international tricolore n’avait pas sorti les parades qu’il fallait à 0-2 (58’, 81’ et 90'+1). Si précieux, il a aussi la baraka des grands gardiens sur le penalty de Sierro qui finit sur sa transversale (84’).

Pereira da Costa (6) : cela faisait depuis le 22 octobre 2022 qu’il n’avait plus marqué. L’international Espoirs portugais a lancé le succès des Sang et Or en partant à la limite du hors-jeu et en trompant Guillaume Restes entre les jambes.

Aguilar (6) : dépannant dans l’axe du fait de la suspension de Gradit et des absences, l’ancien Monégasque était face au remuant Shavy Babicka et il a fait un match plutôt sérieux. Touché à l’épaule, il est resté sur le pré au courage, le temps de son remplacement. Un vrai dur au mal.

Chavez (6) : préféré à Massadio Haïdara, dragué par le FC Nantes et tout juste de retour de blessure, l’Equatorien a fait son match avec beaucoup de sérieux. Un retour important à 0-0 sur un centre de Babicka (26’).

Les notes du RC Lens :

Samba (7) – Aguilar (6, puis Abdul Samed (88’)), Danso (5,5), Medina (5) – Sotoca (5), El-Aynaoui (7), Chavez (6, puis Haïdara (70’)) – Pereira da Costa (6, puis Thomasson (88’)), A.Diouf (8) – Wahi (4, puis Shishuba (88’)), Saïd (5, puis Fulgini (70’)).

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life