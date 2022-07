Le RC Lens déroule face à Valenciennes et gagne son 2e match de préparation !

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT! : La menace se précise pour Facundo Medina

Pour ce match, Franck Haise ne pouvait compter que sur deux de ses recrues avec Salis Abdul Samed et Lukasz Poreba. Aucun de ses trois gardiens (Leca, Farinez et Samba) n'était disponible non plus.

RC Lens 3-0 VAFC

Ce vendredi, le RC Lens affrontait Valenciennes à la Gaillette pour le compte du 2e match de préparation des Sang et Or. Les Sang et Or se sont facilement imposés (3-0). Le jeune Mamadou Camara (doublé) et Kévin Danso sont les buteurs.