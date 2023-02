Le RC Lens élimine Lorient aux penaltys, les Tops et les Flops des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Les Tops : Leca (7) : si Brice Samba ne lui laisse que les miettes cette saison, le portier corse sait se remettre dans le bain quand il faut. Concentré, Leca a sorti une bonne frappe d'Enzo Le Fée (53e) et une tentative de Cathline (67e). Il ne peut rien sur l'égalisation lorientaise et stoppe magnifiquement le penalty d'Ibrahima Koné dans la séance. Fulgini (6) : s'il n'a pas tout bien fait sur ce match (manquant une balle de 2-0), le joueur prêté par Mayence a quand même signé sa première titularisation d'un but. Pas le plus dur de sa carrière mais qu'importe ! Boura (6) : peu utilisé cette saison par Franck Haise (10 apparitions pour 163 minutes jouées), le piston gauche de 22 ans a montré qu'il pouvait pousser au jeu de la concurrence en étant décisif sur ce match de Coupe à Lorient. Sanctionné d'un carton jaune pour une grosse faute sur Romain Faivre avant sa sortie à la 60e minute. Les Flops : Fofana (non noté) : entré à une demi-heure de la fin, le capitaine des Sang et Or a quasiment tout raté. Offrant une énorme occasion à Makengo après une roulette devant sa surface et réalisant des imprécisions techniques inhabituelles. Abdul Samed (4) : le Ghanéen n'a pas eu son rendement normal dans la bataille du milieu et cela peut expliquer la baisse de régime des Lensois après un premier acte dominé. Sur le coup-franc d'Enzo Le Fée (85e), il s'écarte et se baisse. Sa responsabilité est engagée. Openda (4) : le Belge est plus souvent meilleur quand il sort du banc que quand il démarre. Cela s'est encore confirmé au Moustoir où il n'a pas vraiment pesé jusqu'à son remplacement.

Le RC Lens passe aux penaltys à Lorient A l'issue d'une rencontre assez étrange, le RC Lens a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France aux penaltys sur la pelouse du FC Lorient (1-1, 4-2 aux tab). Les Sang et Or affronteront donc le FC Nantes à la Beaujoire !

Alexandre Corboz

Rédacteur

