Le RC Lens et l’OGC Nice en pleine guerre judiciaire !

Le RC Lens et l’OGC Nice ne sont plus amis du tout. Selon L’Équipe, les Sang et Or ont tenté à plusieurs reprises de faire perquisitionner le siège du club azuréen ces dernières semaines. Tout a commencé à l’automne 2022 lorsque le directeur sportif du Racing, Florent Ghisolfi, est débauché par le Gym. Grégory Thil doit le suivre et s’engage avec l’OGCN, avant d’être rattrapé in extremis par Lens, qui le nomme finalement au poste vacant de Ghisolfi.

Mais les départs se poursuivent et la situation est inacceptable pour le RC Lens, qui a dénoncé une concurrence déloyale en saisissant le tribunal de Nice dès le 17 janvier 2023, « aux fins de désignation d’un commissaire de justice avec mission d’obtenir communication de divers documents détenus au sein de la société ». La procédure s’apparenterait à une perquisition.

L'OGC Nice a contre-attaqué

De son côté, le Gym accuse Lens de déloyauté procédurale et de mauvaise foi et a, à son tour, saisi le tribunal de commerce de Nice, se plaignant d’une tentative d’atteinte au secret des affaires et de manœuvres de déstabilisation. Il a également déposé une réclamation pour se voir indemniser un préjudice d’image et réputationnel. La bataille juridique est lancée.

