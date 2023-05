Le RC Lens fait un pas décisif vers la C1 à Lorient... Les notes des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Note du match : 12/20

Homme du match : Florian Sotoca (7)

Samba (5) : fautif sur le but de Faivre (6e), le gardien international a eu le mérite de ne pas sortir de son match. Rassurant sur ses prises de balle, l'intéressé a sorti l'arrêt providentiel sur une tête de Koné (84e).

Gradit (6,5) : dans une défense qui a globalement tenu le choc malgré l'absence de Danso, l'ancien Caennais a endossé le rôle du patron. Une intervention décisif pour éviter l'égalisation de Koné à la fin du premier acte (37e).

Onana (6) : avec sérieux et sans esbroufe, le milieu de terrain replacé a fait son match au centre du trio. Il s'en est plutôt bien sorti.

Medina (4) : l'Argentin n'était pas dans un grand jour. Fautif sur la touche qui a permis à Lorient d'ouvrir le score, Facundo a eu quelques absences coupables qui auraient pu coûter cher. Logiquement averti pour une faute pleine de vice (43e).

Frankowski (5) : match moyen de l'international polonais, pas forcément très en vue offensivement et sur ses coups de pied arrêtés. A cédé sa place à Le Cardinal (86e).

Abdul Samed (5,5) : fidèle à lui-même, le Ghanéen a regné dans le cœur du jeu en première période avant de baisser un peu de pied en deuxième période.

Fofana (6,5) : le capitaine lensois a encore été l'un des instigateurs de la révolte des Sang et Or après l'ouverture du score. Comme Abdul Samed, il a décliné en deuxième période... Mais il a quand même trouvé la force d'inscrire son 7ème but de la saison sur un contre éclair (87e). Capitaine flamme.

Machado (5) : pas de dépassement de fonction pour le Colombien. Match moyen de sa part. Remplacé par Haïdara (68e), pour amener un piston gauche plus défensif.

Sotoca (7) : il n'avait plus marqué depuis octobre. Le Bittérois a choisi son jour pour redevenir décisif. Auteur du but de l'égalisation d'une situation qu'il s'est créé seul, Sotoca a beaucoup dérangé et pris beaucoup de coups... Précieux quand il a fallu défendre aussi. Remplacé par Pereira da Costa (90e+2).

Thomasson (6) : auteur du but du 2-1 où il a su profiter d'une erreur de Kalulu, l'ancien Strasbourgeois a été décisif à défaut d'être excessivement brillant. Remplacé par Fulgini (68e), décisif dans l'action du 3-1.

Openda (3) : surveillé comme le lait sur le feu par la défense des Merlus, le Belge n'a pas eu d'opportunités de scorer. Inexistant et remplacé par Claude-Maurice (86e).

Conclusion :

A défaut d'avoir fait un très grand match, le RC Lens a assuré l'essentiel avec un succès précieux au Moustoir. Les Sang et Or auront surtout été performants pendant 20 minutes après l'ouverture du score des Merlus. Ensuite ? On a vu un dauphin du PSG en pleine gestion de son avantage...