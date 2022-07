Le RC Lens finit sa préparation sur un nul face à West Ham

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Prochaine échéance pour Lens : dimanche prochain (15h) contre le Stade Brestois. Le bilan de la préparation du RC Lens : 4V, 2N 2 juillet : RC Lens 0-0 Paris FC (L2) 8 juillet : RC Lens 3-0 VAFC (L2) Buteurs : Camara (x2), Danso. 16 juillet : Rodez (L2) 0-1 RC Lens Buteur : Banza. 16 juillet : Clermont 1-3 RC Lens Buteurs : Machado, Kakuta, Saïd. 23 juillet : RC Lens 1-0 Inter Milan (ITA) Buteur : Openda. 30 juillet : RC Lens 0–0 West Ham (ANG)

RC Lens 0-0 West Ham Ce samedi soir, le RC Lens bouclait sa préparation à Bollaert-Delelis sur un match de gala face aux anglais de West Ham. Les Sang et Or finissent invaincus leur série de six matchs au terme d'une rencontre engagée mais sans but (0-0).

Alexandre Corboz

Rédacteur

