MI-TEMPS

A l'issue d'un premier acte animé, le RC Lens mène 2-1 à la pause sur la pelouse de l'AS Monaco. Après une ouverture du score de Loïs Openda (7e), les Sang et Or pensaient avoir fait le plus dur en inscrivant le but du break par Deiver Machado (38e) mais c'était sans compter sur la réduction de l'écart de Benoît Badiashile sur corner (42e). Le deuxième acte promet d'être animé...