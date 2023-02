Le RC Lens mène à Lorient à la pause

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Dominateurs malgré une équipe bis, les Sang et Or ont ouvert la marque par Angelo Fulgini, opportuniste pour sa première titularisation et qui a profité d'un centre tir d'Ismaël Boura, mal repoussé par Vito Mannone (21e). Après avoir été proches du 0-2 sur une énorme situation d'Adrien Thomasson (24e), les Merlus ont bien réagi en fin de première période et auraient pu bénéficier d'un penalty pour Yongwa. Monsieur Pignard en a jugé autrement. Le match est loin d'être fini. Vito Mannone s'est rattrapé avant la pause en effectuant un gros arrêt devant David Pereira (45e+2).

Lorient 0-1 Lens (mi-temps) A la pause du dernier huitième de finale de la Coupe de France, le RC Lens mène sur la pelouse du FC Lorient (1-0). Profitant d'un mauvais dégagement de Vito Mannone, Angelo Fulgini a marqué pour sa première titularisation.

Alexandre Corboz

Rédacteur

