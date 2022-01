Le RC Lens muselé par le Stade Rennais à la pause

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

De la pluie, du vent, des tribunes vides... Bollaert est bien triste ce soir ! Les 5.000 spectateurs autorisés pour cette partie n'ont pas été parqués dans la tribune Xerces, comme en Coupe de France face au LOSC mardi (2-2, 4 t.a.b. à 3). Ce soir, ils sont en Delacourt et respectent bien la distanciation. Un peu comme le Stade Rennais et le RC Lens, finalement.

Les deux clubs qui espèrent se qualifier pour une compétition européenne en fin de saison se sont livrés un beau duel mais il n'en est pas sorti grand-chose en termes d'occasions. Après 25 minutes, il n'y avait d'ailleurs eu qu'un seul tir cadré, en faveur de Lens. Chez les Sang et Or, Seko Fofana fait ce qu'il peut mais il est bien pris dans la nasse bretonne. Les hommes de Bruno Genesio, eux, sont bien en place mais le duo Laborde-Terrier, même s'il touche souvent le ballon, n'a réussi qu'une fois à déborder la défense lensoise. Mais le centre du second n'a pas trouvé le premier. Du coup, à la pause, le 0-0 est des plus logiques !

Seko Fofana sera-t-il une nouvelle fois décisif ce soir ? 👀#RCLSRFC (0-0) pic.twitter.com/VY0h3CYk5K — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 8, 2022