Le RC Lens rend hommage à un héros de la remontée

En milieu d'après-midi, le RC Lens a publié un communiqué pour saluer la retraite de son ancien joueur Tony Mauricio : "Le Racing a une pensée des plus amicales pour son ancien milieu Tony Mauricio (2019-2021) qui a participé à son renouveau. Contraint de raccrocher les crampons à 29 ans en raison d'une blessure au genou, il sera toujours le bienvenu à Bollaert".

58 matches avec les Sang et Or

Le milieu offensif a joué 58 matches avec les Sang et Or, inscrivant 4 buts et délivrant 7 passes décisives. Lors de sa première saison en Artois, la crise du Covid avait interrompu les compétitions début mars, ce qui avait permis au Racing, alors 2e, d'être promu. La saison suivante, il avait participé à 26 matches dans l'élite, contribuant au maintien du Racing. Le début d'une belle aventure pour les Sang et Or. Mauricio, lui, a pris la direction de Sochaux, qui a résilié son contrat en novembre dernier en raison de son problème à un genou.

Le Racing a une pensée des plus amicales pour son ancien milieu Tony Mauricio (2019-2021) qui a participé à son renouveau. Contraint de raccrocher les crampons à 29 ans en raison d'une blessure au genou, il sera toujours le bienvenu à Bollaert.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/P5ktrEIPRr — Racing Club de Lens (@RCLens) February 12, 2024

