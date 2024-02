Le RC Lens s'est offert un record européen face au FC Nantes

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Du match à Nantes (1-0) hier, le RC Lens a ramené un succès précieux, qui lui permet de prolonger sa remontée au classement mais également des polémiques liées à un arbitrage catastrophique. Mais il n'y a pas eu que ça. La Ligue a en effet sorti une statistique sur ce Top 5 européen qu'elle affectionne tant alors que la Ligue 1 est très loin des quatre meilleurs championnats continentaux...

10 clean sheets, comme l'Inter et le Rayo

Cette statistique, c'est celle du nombre de clean sheets. Le RC Lens en est à dix après Nantes en vingt journées. C'est un record que les Sang et Or partagent avec l'Inter Milan et le Rayo Vallecano. Une vraie spécialité artésienne car la saison passée, l'équipe de Franck Haise en avait réalisé quinze sur toute la durée de la compétition.

