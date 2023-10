Le RC Lens signe l'exploit face à Arsenal, le Real Madrid s'impose à Naples

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

On retiendra surtout l'exploit réalisé par le RC Lens, qui s'est offert le scalp d'Arsenal (2-1). Menés après l'ouverture du score de Gabriel Jesus (14e), les Sang et Or ont renversé les Gunners grâce à buts d'Adrien Thomasson (25e) et Elye Wahi (69e) et signent l'une de leurs plus belles victoires de leur histoire. Dans l'autre match du groupe du RC Lens, le PSV Eindhoven et le FC Séville se sont quittés dos à dos (2-2). De son côté, le Real Madrid est venu à bout de Naples (3-2) au terme d'un match riche en buts.

Tous les résultats de la soirée !

RC Lens - Arsenal : 2-1

PSV Eindhoven - FC Séville : 2-2

Naples - Real Madrid : 2-3

Union Berlin - Braga : 2-3

FC Copenhague - Bayern Munich : 1-2

Manchester United - Galatasaray : 2-3

Inter Milan - Benfica : 1-0

RB Salzbourg - Real Sociedad : 0-2

