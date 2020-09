RC Lens : le vestiaire Sang et Or adoube Franck Haise

Cinquième de Ligue 1, le RC Lens fait plaisir à ses supporters depuis le début de la Ligue 1. Très attendus, les Sang et Or répondent présents sur le terrain. Avant le début du championnat, certains observateurs pointaient du doigt le manque d'expérience de Franck Haise. Aujourd'hui, après une entame réussite, le coach du RCL a mis tout le monde d'accord. L'effectif des pensionnaires de Bollaert-Delelis est sous le charme du natif de Mont-Saint-Aignan.

Manu Perez et Jean-Louis Leca couvrent d'éloges Haise

Dans l'Équipe du jour, Jean-Louis Leca estime que Franck Haise est un des meilleurs coaches qu'il a connu dans sa carrière. "Il est coach depuis 20 ans, quand même ! J’ai vu des entraîneurs, sans expérience, qui voulaient de suite changer leur caractère pour s’imposer. Le coach, lui, a juste dit : « J’ai 11 matches, je ne sais pas de quoi l’avenir est fait ». Je n’ai pas peur de le dire, il est un des meilleurs entraîneurs que j’ai eu dans ma carrière. Il fait partie de cette nouvelle vague, avec Julien Stéphan, de coaches qui aiment leur métier, bosseurs, et qui font jouer leurs équipes. »

Dans un entretien accordé à Lensois.com, Manu Perez a abondé les propos du gardien d'origine corse. "On a beaucoup de respect l’un envers l’autre en tant qu’hommes, mais aussi en tant que coach et joueur. Je lui ai déjà dit que j’appréciais ses méthodes de travail et ses idées. Il le sait. Quand le coach Franck Haise est arrivé, je me suis retrouvé dans ses idées. J’aime le football tel qu’il le propose. La clé pour un coach est de réussir à piquer la curiosité de l’ensemble des joueurs tous les jours. Avec son staff, on ne peut pas dire qu’on s’ennuie à l’entraînement, au contraire. Toutes les séances ont du sens, c’est comme ça qu’on va avancer." Pour arracher un maintien rapide, l'objectif des Artésiens, le RC Lens serait bien inspiré de l'emporter sur le terrain de Nîmes (dimanche, 15 heures).