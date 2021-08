Lens - ASSE : sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

On ne pouvait quasiment pas rêver plus belle affiche pour le retour des supporters Lensois à Bollaert. Après une belle saison pour leur retour en Ligue 1 avec à la clé une 7ème place, les Sang et Or auront forcément à coeur de faire de cet événement une belle fête. Malgré de gros départs, l’effectif lensois s’est bien renforcé mais n’a pas pu faire mieux qu’un match nul à Rennes, ce qui semble déjà un bon résultat. De leur coté les hommes de Claude Puel auront un gros déplacement dans le nord ce dimanche, après leur match face à Lorien. L’entraineur stéphanois pourra sans doute se reposer sur un milieu de terrain plus fourni avec les retours de Neyou et Gourna-Douath.

Lens - ASSE sur Canal + Sport

Pour suivre Lens - ASSE, nous vous invitons à vous brancher sur la chaîne Canal+Sport à partir de 17heures ce dimanche. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur les chaînes du groupe Canal+ et directement par internet, c'est aussi possible ICI .