Lens – Bordeaux, les compos probables et les absents

S'il a récupéré Ignatius Ganago de retour de la CAN, Franck Haise va quand même devoir composer sans trois éléments de son effectif. Exclu du banc lors du dernier match pour avoir mimé des jumelles à l'arbitre, Yannick Cahuzac est suspendu. Jonathan Gradit et Wesley Saïd sont quant à eux blessés.

Les absents du côté de Lens : Cahuzac (suspendu), Gradit, Saïd (blessés).

Sans coach pour ce match, Bordeaux va tenter de se relancer après l'humiliation subie à Reims (0-5). L'intérimaire Jaroslav Plasil récupère Junior Onana et Tom Lacoux. En revanche, toujours pas de Benoît Costil ni de Jimmy Briand et l'ukrainien Ignatenko, exclu en Champagne pour un tacle un peu rugueux, est suspendu.

Les absents du côté de Bordeaux : Ignatenko (suspendu), Costil, Briand (blessés), Baysse, Zerkane, Mexer (écartés).

Lens : Leca - Wooh, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Frankowski - Kakuta - Kalimuendo, Sotoca.

Bordeaux : Poussin - Pembélé, Ahmedhodzic, Gregersen, Mangas - Guilavogui, Fransergio - Elis, Adli (cap.), Oudin - Hwang.

Lens - Bordeaux, les compos probables

Ce dimanche (17h05, sur Canal+ Sport), Lens reçoit Bordeaux au stade Bollaert-Delelis pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Voici les compos probables et les absents pour ce match. Les Sang et Or partent favoris face à un Bordeaux qui navigue à vue.