Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Vainqueur le week-end dernier de l'OGC Nice (2-0), le LOSC, leader de Ligue 1 avec 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain à 3 journées de la fin du championnat, se déplace ce vendredi sur la pelouse du RC Lens pour un derby qui s'annonce explosif.

Lens - Lille sur Canal+

Jonathan Bamba face à la défense lensoise Credit Photo - Icon Sport