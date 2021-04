Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Toujours dans la course pour le titre, l'Olympique Lyonnais, 3e au classement à 3 points du Paris Saint-Germain et du LOSC, se déplace ce samedi sur la pelouse du RC Lens, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. De leurs côtés, les Sang et Or, 5es avec 48 points, peuvent sérieusement croire à l'Europe.

Lens - Lyon sur Canal+

Le RC Lens reçoit ce samedi l'OL Credit Photo - Icon Sport

Pour suivre Lens - Lyon, nous vous invitons à vous brancher sur la chaîne Canal+ à partir de 21 heures. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur les chaînes du groupe Canal+ et directement par internet, c'est aussi possible ICI.