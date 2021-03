Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Éliminé le week-end dernier par le Red Star (3-2) en 16es de finale de la Coupe de France, le RC Lens reçoit ce dimanche le FC Metz, à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Respectivement cinquièmes et sixièmes au classement, les Sang et Or et les Messins sont deux belles équipes surprises de la saison.

Lens - Metz sur Multisports 2

RC Lens Credit Photo - Icon Sport

Pour suivre Lens - Metz, nous vous invitons à vous brancher sur Multisports 2, l'une des chaînes thématiques du bouquet Canal+, à 15 heures.