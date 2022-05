Lens – Monaco, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Pour cette ultime réception de la saison, le RC Lens ne pourra pas compter sur Jean-Louis Leca ni Gaël Kakuta, blessés. Ce sont les seuls absents dans le groupe de Franck Haise.

Du côté de l'ASM, où on vise la passe de 10 victoires consécutives pour assurer la 2e place, Philippe Clément sera privé de Cesc Fabregas, Krépin Diatta et Vito Mannone (malade).

Les absents du côté de Monaco : Fabregas, Diatta, Mannone (blessés).

Lens : Farinez – Gradit, Danso, Medina – Clauss, Se.Fofana (cap.), Doucouré, Frankowski – Pereira da Costa – Kalimuendo, Sotoca.

Monaco : Nübel – Aguilar, Disasi, Badiashile, C.Henrique – Fofana, Tchouaméni – Vanderson, Volland, Golovin – Ben Yedder (cap.).

Alexandre Corboz

Rédacteur