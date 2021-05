Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

D'un côté, le RC Lens est à la lutte avec le Stade Rennais pour la 6e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence. De l'autre, l'AS Monaco bataille avec l'Olympique Lyonnais pour la dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.

Lens - Monaco sur Multisports 1

Cheick Doucouré et Wissam Ben Yedder Credit Photo - Icon Sport

Pour suivre Lens - Monaco, nous vous invitons à vous brancher sur Multisports 1, l'une des chaînes thématiques du bouquet Canal+, à 21 heures.