Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens n’a toujours pas gagné de match amical. Les hommes de Franck Haise doivent hausser le niveau pour préparer au mieux la saison 2021/2022. Cette double confrontation contre le Stade de Reims sera un réel défi pour les Lensois.