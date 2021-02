Ligue 1 : Angers - Lens, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Pour Angers – Lens, Franck Haise doit lever quelques incertitudes ce vendredi en conférence de presse. Après avoir réglé ses soucis personnels le jour du match contre Dijon, Facundo Medina devrait être de retour. Victimes de coups, Gaël Kakuta et Jonathan Gradit étaient encore légèrement incertains. On attend aussi des nouvelles d'Ignatius Ganago, dont l'état de santé évoluait bien et qui pourrait être libéré de ses soucis musculaires contre le SCO.

Les absents du côté d'Angers : Ganago, Kakuta, Gradit (incertains).

Feu vert pour Gaël Kakuta ?

Côté Angevin, Stéphane Moulin pourrait récupérer du monde. Absent depuis trois semaines, Stéphane Bahoken s'est entraîné normalement et est apte. Malade en semaine mais négatif à la Covid-19, Ibrahim Amadou et Romain Thomas devraient pouvoir tenir leur rang. Rachid Alioui a pu redémarrer sa réathlétisation après deux mois d'arrêt suite à une maladie. Il ne devrait pas être prêt.

Les absents du côté d'Angers : Alioui (reprise), Cabot (ligaments), Ebosse (croisés).

Angers : Bernardoni – Bamba, I.Traoré (cap.), Thomas, Manceau – Amadou (ou Coulibaly), Mangani – Pereira-Lage, Fulgini, Boufal (ou Thioub) – Bahoken.

Lens : Leca (cap.) - Gradit (ou Fortes), Badé, Medina – Clauss, Doucouré, Se.Fofana, Haïdara – Kakuta – Sotoca, Banza.