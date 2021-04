Ligue 1 : Brest - Lens, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

En début de semaine, Cheick Traoré a rejoint Loïc Badé, Seko Fofana, Tony Mauricio, Ignatius Ganago, Facundo Medina et Jonathan Gradit sur la longue liste des joueurs testés positifs au Covid-19. De son côté, Florian Sotoca, touché au mollet, ne sera toujours pas remis pour cette rencontre.

Les absents du côté de Lens : Badé, Fofana, Mauricio, Ganago, Medina, Gradit, Traoré (Covid-19), Sotoca (mollet).

Le RC Lens fortement touché par le Covid-19

Franck Haise Credit Photo - Icon Sport

Pour la réception des Sang et Or, l'entraîneur du SB29, Olivier Dall'Oglio, devra faire sans Denys Bain, Christophe Hérelle, Paul Lasne, Sébastien Cibois et Haris Belkebla.

Les absents du côté de Brest : Bain, Hérelle, Lasne (genou), Cibois (cheville), Belkebla (suspendu).

Brest : Larsonneur – Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Perraud – Honorat, Magnetti, Jean Lucas, Faivre – Cardona, Mounié

Lens : Leca - Boura, Fortes, Michelin – Clauss, Doucouré, Cahuzac (cap.), Haïdara – Kakuta - Jean, Kalimuendo