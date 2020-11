Ligue 1 : Dijon FCO – RC Lens, les compos probables

Après son 4-4 face à Reims avant la trêve, Franck Haise récupère plusieurs joueurs importants au RC Lens. C'est notamment le cas du milieu Seko Fofana, recrue phare de l'été, qui pourrait même être titulaire en Bourgogne et de l'avant-centre Ignatius Ganago.

Seko Fofana postule à démarrer

Contraint de faire des choix avec un groupe au complet à l'exception de Cheick Traoré (blessé de longue date), le coach des Sang et Or a laissé à la Gaillette son 3e gardien Didier Desprez, les défenseurs Zakaria Diallo, Charles Boli, Massadio Haïdara et Aleksandar Radovanovic ainsi que les attaquants Cyrille Bayala, David Pereira Da Costa et Adam Oudjani.

Pour son deuxième match en tant que coach du Dijon FCO, David Linarès récupère Jonathan Panzo, de retour de suspension, ainsi que Frédéric Sammaritano et Jordan Marié qui sortent de l'infirmerie. En revanche, Saturnin Allagbé (malade) et Yacine Benzia (bras) sont toujours absents.

Dijon : Racioppi – Coulibaly, Ecuele Manga (cap.), Panzo - Boey, Celina, Ndong, Chafik – M.Baldé, Assalé, Chouiar.

Lens : Leca – Gradit, Badé, Medina – Clauss, S.Fofana (ou Doucouré), Cahuzac (cap.), Sylla – Kakuta – Sotoca, Ganago.