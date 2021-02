Ligue 1 : le classement actualisé de la 24e journée

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Trois matches de la 24e journée ont eu lieu ce samedi, avec des conséquences au classement : Lorient a battu Reims (1-0), l'OL a balayé Strasbourg (3-0) et le RC Lens a neutralisé le Stade Rennais (0-0). Du coup, les Merlus laissent leur 18e place au FC Nantes alors que Lyon passe devant le LOSC au classement.

Le classement de la Ligue 1