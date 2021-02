Ligue 1 : Lens - Dijon, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Sang et Or

Comme depuis de longues semaines maintenant, Franck Haise bénéficie de quasiment tous ses ouailles pour le match Lens – Dijon. Seule incertitude : la présence ou non d'Ignatius Ganago, en délicatesse au niveau musculaire depuis quelques matches.

Les absents du côté de Lens : Ganago (musculaire, incertain), Cheick Traoré (en reprise).

L'incertitude Ganago

Du côté du DFCO, David Linarès pour récupérer Fouad Chafik et Roger Assalé. En revanche, les Bourguignons devront faire sans Mama Baldé et Frédéric Sammaritano, tous les deux suspendus.

Les absents du côté de Dijon : Ma. Baldé, Sammaritano (suspendu), Benzia (main), Chafik et Assalé (en reprise, incertains).

Lens : Leca – Gradit, Badé, Medina – Clauss, Cahuzac (cap.), Se.Fofana, Haïdara – Kakuta – Sotoca, Kalimuendo.

Dijon : Racciopi – Boey, Ecuele-Manga (cap.), S.Coulibaly, Ndonga – Diop, Ndong – Chouiar, A.Kamara, Celina (ou Assalé) – Konaté.