Ligue 1 : Lens - Lorient, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Avant la venue du FC Lorient, quatre joueurs du RC Lens ont été testés positifs au Covid-19. Il s'agit de Loic Badé, Seko Fofana, Tony Mauricio et Ignatius Ganago. Retour en revanche de Facundo Medina qui a purgé sa suspension.

Les absents du côté de Lens : Badé, Fofana, Mauricio, Ganago (Covid-19).

Badé, Fofana, Mauricio et Ganago positifs au Covid-19

Les joueurs du RC Lens Credit Photo - Icon Sport

Côté Merlus, Jérémy Morel, Matthieu Saunier, Thomas Fontaine, Tiago Ilori, tous blessés, et Paul Nardi, suspendu, sont forfaits pour cette rencontre.

Les absents du côté de Lorient : Morel (psoas), Saunier (cheville), Fontaine (tendon d'Achille), Ilori (mollet), Nardi (suspendu).

Lens : Leca - Gradit, Medina, Fortes – Clauss, Doucouré, Cahuzac (cap.), Haïdara – Kakuta - Sotoca, Banza.

Lorient : Dreyer - Hergault, Gravillon, Laporte, Chalobah, Le Goff – Abergel (cap.), Lemoine - Laurienté, Moffi, Wissa.

A venir

Les absents du côté de Lorient :

Lens :

Lorient :