Lens : Leca – Gradit, Danso, Medina – Clauss, Cahuzac (cap.), Se.Fofana, Frankowski – Kakuta – Sotoca, Ganago.

Lorient : Nardi – I.Silva, Laporte, T.Fontaine, Petrot, Le Goff – Monconduit, Lemoine (cap.), Abergel – Laurienté, Moffi.

Lens - Lorient, les compos

Franck Haise et Christophe Pelissier ont établi leurs onzes de départ pour le match de ce dimanche opposant le RC Lens au FC Lorient à Bollaert-Delelis (4e journée de Ligue 1). Les Sang et Or visent un premier succès à domicile...