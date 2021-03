Ligue 1 : Lens - Metz, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Sorti le week-end dernier de la Coupe de France par le Red Star (3-2), le RC Lens tentera de se relancer ce dimanche contre le FC Metz. Gaël Kakuta, Ignatius Ganago et Issiaga Sylla devraient être absents pour cette rencontre côté Lensois.

Les absents du côte de Lens : Kakuta (bassin), Ganago (cuisse), Sylla (contracture).

Kakuta toujours forfait

Gaël Kakuta Credit Photo - Icon Sport

Aux blessures de Kévin N'Doram, Ibrahima Niane, Opa Nguette, Manuel Cabit et Ernest Boahene, s'est ajouté l'absence du portier Alexandre Oukidja, suspendu quatre matchs après avoir été expulsé lors de la défaite face à Angers (1-0), le 3 mars dernier. C'est Marc-Aurele Caillard qui le remplacera dans les buts messins. Kiki Kouyaté et Fabien Centonze sont aussi absents pour avoir accumulé les cartons jaunes.

Les absents du côté de Metz : N'Doram (tendon d'Achille), Niane (genou), Nguette (cuisse), Cabit (accident de la circulation), Boahene (ménisque), Oukidja, Kouyaté, Centonze (suspendus).

Lens : Leca (cap.) - Gradit, Badé, Medina – Clauss, Doucouré, Se.Fofana, Haïdara – Mauricio, Kalimuendo, Sotoca.

Metz : Caillard – Tchimbembé, Bronn, Boye (cap.), Delaine, Udol – Maïga, Sarr – Boulaya – Leya Iseka, Gueye.