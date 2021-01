Ligue 1 : Lens - Nice, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Victorieux en semaine à Marseille (1-0), Franck Haise devrait un peu faire tourner pour la réception par le RC Lens de Nice ce samedi. Loïc Badé et Corentin Jean seront probablement trop court pour revenir dans le groupe. Cheick Traoré est toujours absent. Au rayon des retours, le Racing récupère son capitaine Yannick Cahuzac, suspendu cette semaine.

Les absents du côté de Lens : Traoré (genou), Badé, Jean (en reprise).

Cahuzac de retour de suspension

Du côté des Aiglons, Adrian Ursea dispose de plusieurs absents de marque en plus de Dante (out jusqu'à la fin de saison pour une rupture des croisés). Danilo, Morgan Schneiderlin et Rony Lopes sont tous à l'infirmerie. Pas facile de sortir de la crise dans ces conditions...

Les absents du côté de Nice : Dante (genou), Danilo (cuisse), Schneiderlin (mollet), R.Lopes (quadriceps).

Lens : Leca – Gradit, Fortes, Medina (ou Haïdara) – Michelin, Cahuzac (cap.), Se.Fofana, Sylla – Kakuta – Ganago, Kalimuendo.

Nice : Benitez (cap.) – Daniliuc, Saliba, N'Soki – Thuram-Ulien – Atal (ou Lotomba), H.Kamara, Lees-Melou, Reine-Adélaïde - Dolberg, Gouiri.