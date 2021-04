Ligue 1 : Lens - Nîmes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Florian Sotoca, touché au mollet, Gaël Kakuta, testé positif au Covid-19, Simon Banza et Steven Fortes, suspendus, sont absents pour cette rencontre côté Sang et Or.

RC Lens Credit Photo - Icon Sport

Côté Crocos, Anthony Briançon, Andres Cubas, Clément Depres et Pablo Martinez, tous blessés, manquent à l'appel.

Lens : Leca - Gradit, Medina, Boura ou Sylla – Clauss, Doucouré, Cahuzac (cap.), Haïdara – Se. Fofana - Kalimuendo, Jean.

Nîmes : Reynet - Alakouch, Guessoum, Miguel ou Ueda, Meling - Deaux, Benrahou, Fomba, Ripart (cap.), Ferhat – M.Koné.