Ligue 1 : Lens - Strasbourg, les compos probables et les absents

Disposant du même groupe pour la réception du RCSA que pour le match de Lyon, Franck Haise devrait néanmoins procéder à quelques changements. On peut s'attendre à un retour de Massadio Haïdara dans la défense à trois, à des changements de pistons, au retour de Yannick Cahuzac dans l'entrejeu ainsi qu'en la titularisation d'Arnaud Kalimuendo, auteur d'une entrée incisive contre l'OL mercredi.

Les absents du côté de Lens : Cheick Traoré (genou), Medina (genou, réathlétisation), Mauricio (en reprise individuelle).

Kalimuendo de retour dans le onze ?

Côté strasbourgeois, Thierry Laurey ne devrait pas faire de grands changements par rapport à l'équipe qui a corrigé Nîmes en semaine. Les gardiens Matz Sels et Bingourou Kamara ne sont pas aptes. Pas plus que Lebo Mothiba et Lamine Koné. En revanche, bien que sollicité par le Milan AC, Mohamed Simakan est du voyage dans le Nord.

Les absents du côté de Strasbourg : Sels, Mothiba (en reprise), L.Koné (orteil, absent plusieurs semaines), Saadi (choix), Bi.Kamara (genou).

Lens : Leca – Gradit, Badé, Haïdara – Michelin, Se.Fofana, Cahuzac (cap.), Sylla – Kakuta – Sotoca, Kalimuendo.

Strasbourg : Kawashima – Lala, Simakan, Djiku, Caci – Bellegarde, Aholou, Sissoko – Bellegarde, Thomasson (cap.), H.Diallo - Ajorque.