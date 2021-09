Ligue 1 : Lens - Strasbourg, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Après un beau succès face au voisin lillois entaché par les incidents entre supporters, les hommes de Franck Haise sont toujours invaincus cette saison. Pour ce match Franck Haise peut compter sur le retour de Corentin Jean mais va devoir composer sans Jonathan Varane toujours en phase de reprise.

Les absents du côté de Lens : Varane (reprise), Lesieur (choix)

De son côté Julien Stéphan peut compter sur le retour d’Ibrahima Sissoko même si Jean-Ricner Bellegarde touché à la cuisse droite doit déclarer forfait. Dimitri Liénard et Majid Waris sont bien dans les groupes mais demeurent incertains.

Les absents du coté de Strasbourg : Bellegarde, Sahi (blessés), Mothiba (reprise), Bi. Kamara (choix).

Les compos probables selon L’Equipe

Lens : Leca - Medina, Gradit, Clauss - Kakuta, Fofana, Danso, Frankowski, Cahuzac - Sotoca, Ganago

Strasbourg : Sels - Caci, Nyamsi, Djiku, Guilbert, Le Marchand - Prcic, Thomasson, Aholou - Diallo, Ajorque