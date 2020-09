Ligue 1 : les compos des matches de 15h (pas de surprise au RC Lens)

Privé de Michelin, Traoré et Fofana, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a tout de même conservé son 3-4-1-2, qui a fait ses preuves depuis le début de la saison. A Nîmes, les "Sang et Or" tenteront d'enchaîner une quatrième victoire qui leur permettrait de s'ancrer dans le haut du tableau.

Nîmes : Reynet - Paquiez, Briançon (c), Landre, Meling - Cubas, Fomba - Ferhat, Benrahou, Ripart - Roux.

Lens : Leca - Gradit, Badé, Medina - Clauss, Cahuzac (c), Doucouré, Sylla - Kakuta - Ganago, Sotoca.

Voici les compositions des autres matches :

Dijon : Gomis - Chafik, Ecuele Manga (c), Panzo, Chala - Diop, Ndong, Ebimbé - Baldé, Assalé, Celina.

Montpellier : Omlin - Mendes, Hilton (c), Congré - Sambia, Ferri, Le Tallec, Ristic - Savanier - Laborde, Delort.

Monaco : Lecomte - Aguilar, Disasi, Badiashile, Ballo-Touré - Tchouaméni, Fabregas, Fofana - Jovetic, Ben Yedder (c), Volland.

Strasbourg : Kamara - Lala, Simakan, Mitrovic (c), Carole - Bellegarde, Djiku, Sissoko - Thomasson - Waris, Ajorque.

Angers : Bernardoni - Bamba, Traoré (c), Pavlovic, Aït-Nouri - Fulgini, Capelle, Mangani - Thioub, Bahoken, Bobichon.

Brest : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Duverne (c), Hérelle, Perraud - Diallo, Belkebla - Le Douaron, Charbonnier, Faivre - Mounié.