Ligue 1 : Monaco - Lens les compos officielles !

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

AS Monaco : Nübel - Aguilar, Pavlovic, Disasi, Caio Henrique - Tchouaméni, Jean Lucas - Diatta, Golovin, Diop - Ben Yedder

Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Machado - Kakuta - Sotoca, Ganago

🔥 Voici le 1⃣1⃣ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐨𝐫 qui affrontera l’@AS_Monaco, avec la première titularisation du défenseur lensois @KevinDanso98 !#SiFierDEtreLensois #ASMRCL pic.twitter.com/0V8som7QMX — Racing Club de Lens (@RCLens) August 21, 2021